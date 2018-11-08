Кудрин рассказал о негативном влиянии санкций на рост экономики России

Рост экономики России в 2019 году из-за имеющихся и потенциальных санкций может составить менее 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы, может быть, недооцениваем повышение НДС для финансового положения предприятий. Учитывая эти неопределенности сохраняющиеся, и в том числе неопределенности с международной ситуацией, возможностью роста санкций, которые увеличили свое влияние с августа этого года, мы можем получить в результате совмещения этих факторов темпы экономического роста в следующем году около 1% или меньше 1%», – сказал Кудрин, передает РИА «Новости».

Также он добавил, что реальные доходы россиян по итогу 2018 года могут сократиться, сообщает ТАСС.

«Ожидалось, что в этом году у нас будет наблюдаться рост доходов населения, но сейчас мы видим риски, что они будут или нулевыми, или даже отрицательными», - отметил глава Счетной палаты.

В январе Росстат констатировал, что за 2017 год реальные доходы населения сократились на 1,7%.

По данным Росстата, рост ВВП России в 2017 году составил 1,5%.