Реальные доходы россиян за год снизились

Реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 1,7% за 2017 год.

По сравнению с декабрем 2016 года, доходы уменьшились на 1,8%, сообщает Росстат в своем докладе. В сравнении с ноябрем 2017 года, уровень доходов вырос на 46,3%.

Вместе с тем среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2017 ггоду составила около 39 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом уровень вырос на 7,2%. Денежные доходы на душу населения выросли за год на 2,4%