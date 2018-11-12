Чубайс предупредил о скором отставании России от Казахстана

Глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что в случае сохранения нынешних темпов роста экономики Россия в скором времени начнет отставать не только от Европы, но и от соседнего Казахстана.

«Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно (что вполне реалистично), а мы 1,5–2,0 (что, к сожалению, тоже реалистично), то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем все больше отставать от мира. И не только от Европы или Штатов: через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции», – заявил он в интервью «Снобу».

По его словам, речь идет об отставании «не по масштабам экономики, а по уровню жизни» – по культуре, человеческому капиталу, образованию и здравоохранению.

Чубайс подчеркнул, что этот сценарий неприемлем, о чем говорит и президент России Владимир Путин.

«Но зададимся другим вопросом: а можно ли что-то сделать? Чтобы, скажем, добиться пусть не 7%, а хотя бы 5% в год? Ответ: можно. Но нужно сразу понимать, что эта экономическая задачка не имеет экономических решений. Сама экономика не сможет вытащить себя из болота, подобно барону Мюнхгаузену», – сказал Чубайс, отметив, что для быстрого роста экономики нужны политические решения.

По данным Росстата, рост ВВП России в 2017 году составил 1,5%. При этом, по данным главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в 2019 году рост экономики из-за санкций может составить менее 1%.