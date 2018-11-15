США объявили о провале переговоров с Китаем по торговле

Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждает, что Китай не представил предложений по «серьезной реформе» в сфере торговых отношений с США, особенно по вопросу пошлин на американские автомобили.

По словам Лайтхайзера, Китай так и «не сел за стол переговоров с предложениями о серьезной реформе», передает ТАСС.

Представитель Соединенных Штатов назвал «особенно вопиющей» политику Китая по вопросу пошлин на американские автомобили, которые, по версии Лайтхайзера, достигают 40%. В это связи Лайтхайзер заявил о необходимости уравнивания пошлин на автомобили.

Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах выразил мнение, что «агрессивная государственная политика Китая в области промышленности направлена на нанесение серьезного ущерба рабочим и производителям США».

Напомним, во вторник главный экономический советник американского лидера Лоуренс Кадлоу пригрозил Пекину введением дополнительных пошлин на товары из Китая в объеме 267 млрд долларов, если на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не будет заключена торговая сделка.

Китай уже подчеркнул готовность защищать национальные интересы.