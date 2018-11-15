Феминистка прокомментировала отказ Нурмагомедова прикасаться к Канделаки

Боец Хабиб Нурмагомедов мог бы с уважением отнестись с светским традициям, когда телеведущая Тина Канделаки предложила ему рукопожатие, заявила феминистка Анна Федорова, комментируя публичный отказ спортсмена здороваться за руку с женщиной.

Инцидент произошел на форуме «Синергия», когда Нурмагомедов и Канделаки вместе вышли на сцену.

«А по факту я бы сказала следующее: я не очень понимаю, почему в этой ситуации именно женщина, протянувшая руку, должна «уважать обычаи и традиции», а не наоборот. Почему бы ему не отнестись с уважением к традициям светского делового этикета? Проблема в том, что это происходит в светском демократическом государстве. По-хорошему, никакие религиозные моменты доминировать не должны», – сообщила газете ВЗГЛЯД Федорова.

Она подчеркнула, что объяснение Канделаки очень вежливое.

Напомним, телеведущая заявила, что каждый человек волен соблюдать свои традиции, как бы непонятны они ни были светским людям.



Дагестанский боец неоднократно показывал свою нетерпимость к проявлениям современного светского общества: в частности, Нурмагомедов призвал закрыть ночные клубы в республике, оскорблял популярных певцов, планировавших там выступить.