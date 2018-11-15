Канделаки объяснила, почему Нурмагомедов отказался к ней прикасаться

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала инцидент на форуме «Синергии», где боец ММА Хабиб Нурмагомедов отказался пожимать ей руку.

Нурмагомедов и Канделаки вместе вышли на сцену на форуме. Телеведущая протянула ему руку, однако Нурмагомедов отказался ее пожимать, заявив, что «у нас так не принято». В Сети многие осудили бойца ММА за такое поведение, однако другие заявили, что зал аплодировал бойцу за этот шаг.

«Во-первых, никто не аплодировал Хабибу, когда он не пожал мне руку, как не было в этом жесте никакого эпатажа с его стороны. Каждый человек волен соблюдать свои традиции, как бы непонятны они ни были светским людям. Ключевое слово здесь «волен», – написала Канделаки после этого в своем Telegram.

Она заявила, что в России «уживаются люди разных национальностей и традиций», а соблюдение их не является поводом для конфликта и осуждения.

«Если я в присутствии людей протягиваю главе Чечни Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает, подчеркивая свое уважение. Но первым руку не протягивает.

Этому тоже никто не аплодирует. Для тех, кого проблема рукопожатия стала ключевой в последние дни, даю подробное объяснение отношения к этому жесту в исламе», – написала она.

По ее словам, в исламе есть различные мазхабы, которые подразумевают, что мужчине «при прикосновении к женщине необходимо сделать омовение перед молитвой».

«Считается, что при пожатии руки или ином прикосновении возникают определенные эмоции. Отказ от пожатия руки ни в коем случае нельзя расценивать как неуважительный жест. Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку, ибо никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно», – заявила Канделаки.

Она привела в пример Кадырова, который «всегда действует исходя из конкретной ситуации».