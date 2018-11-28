Акции Газпрома продемонстрировали резкий рост

Согласно данным торгов, акции Газпрома ускорили рост и обновили максимум с 22 октября, подскочив в одно время до 5,7%.

«Рост однозначно связан с заявлениями топ-менеджмента. Зампред правления Газпрома Андрей Круглов сказал, что был принят бюджет, и он будет подразумевать увеличение дивидендов, и цифра может быть двузначной», – прокомментировал рост акций аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Акции Газпрома выросли на 5% к 16.10 мск и составили 161,49 рублей. До этого они уже успели подскочить до рекордных 5,7%, то есть до 162,5 рублей, пишет РИА «Новости».

При этом отмечается, что индекс Мосбиржи растет на 1,58%.

В августе после выхода позитивного финансового отчета за первое полугодие свой исторический максимум обновили акции Роснефти.