Акции Газпрома продемонстрировали резкий рост

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Таиланде задержан россиянин по запросу США
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Россия нашла еще один путь отказа от доллара
В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля
Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»
Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
«Единой России» предложено обновление
Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
Развивая собственную сеть первичных отделений, активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Дело не только в выборах. Подробности...
Как Тунгусский метеорит готов помочь России
Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...
Россия – последний оплот свободы слова
Андрей Бабицкий, журналист
У нас в стране отсутствуют табу на тематику, связанную с так называемыми гендерными проблемами, нет позитивной дискриминации по расовому признаку – сохраняется возможность без всяких опасений задеть чувства просвещенного либерального истеблишмента. Подробности...
В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета
На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного классаПодробности...
Умер Бернардо Бертолуччи
Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляскеПодробности...
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