При жесткой посадке вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе погиб человек

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил источник.

Вертолет жестко сел при взлете из-за обледенения, передает ТАСС.

В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России пояснили, что погиб командир воздушного судна.

В начале ноября вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области, тогда также погиб один человек.