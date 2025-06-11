Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все переворачивается с ног на голову. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Они верят, что Гитлер боролся со злом.0 комментариев
Пленный ВСУ заявил о пытках бывшего командира
Пленный ВСУ заявил о пытках и вымогательстве бывшего командира
Пленный боец ВСУ заявил, что бывший командир 23-й отдельной механизированной бригады издевался над подчиненными и вымогал у них деньги, применяя психологическое и физическое насилие.
Военнослужащий 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Молчанович сообщил о фактах издевательств и вымогательства со стороны бывшего командира, передает ТАСС.
По его словам, командир, который был сержантом, применял к подчиненным психологическое и физическое насилие с целью получения денег.
Молчанович рассказал, что военным показывали фотографию, на которой командир улыбается, а за ним на крыше находится распятый человек.
Пленный также отметил, что нынешнее местонахождение этого командира неизвестно.
Ранее сдавшийся на Сумском направлении украинский солдат передал российским военным координаты позиций 47-й отдельной механизированной бригады и попросил нанести удар по командному пункту.
Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин рассказал, что командование его подразделения неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских бойцов.
Украинский солдат Виталий Бровко, находящийся в плену на курском направлении, заявил, что отказался от процедуры обмена, так как опасается вновь оказаться на линии фронта.