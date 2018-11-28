Путин признал темпы роста экономики недостаточными для повышения уровня жизни

Современные темпы роста российской экономики недостаточны для кардинального повышения уровня жизни россиян, заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых», – сообщил Путин, передает РИА «Новости».

В то же время президент отметил рост ВВП России на 1,5% за первые девять месяцев 2018 года. «По оценкам, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%. При этом более высокие, опережающие темпы показывает промышленное производство (плюс 3% за девять месяцев текущего года), в том числе обрабатывающее производство прибавило 3,2%», – заявил Путин, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что российский бизнес наращивает вложения в развитие, несмотря на попытки внешнего давления и внутренние трудности. «Объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев вырос на 4,1%. Такой деловой оптимизм инвесторов, их позитивный настрой – важный индикатор уверенности бизнеса, и мы это высоко ценим», – добавил он.

Президент отметил, что российские власти окажут поддержку компаниям, вкладывающим средства в инфраструктуру.

«Мы сконцентрируем огромные ресурсы и окажем всю необходимую поддержку частным компаниям для развития инфраструктуры. Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь – по всем этим направлениям мы планируем кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями», – сказал Путин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика последние 10 лет находится в «застойной яме» и указал на причину неуспехов в российской экономике.