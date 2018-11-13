Кудрин сообщил о застое в российской экономике

Российская экономика последние 10 лет находится в «застойной яме», темпы роста – на уровне 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на V Международном форуме Финансового университета.

«Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста – 1% – нет. Мы попали в серьезную такую, застойную яму», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Кудрина, российское правительство снизило прогноз по росту ВВП в 2018 году с 2,1% до 1,8%. «Но будет еще ниже при том, что цена на нефть за год увеличилась в два раза. То есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста», – отметил Кудрин.

Он подчеркнул, что российской экономике нужны другие драйверы. «Эта дискуссия идет некоторое время – больше, может быть, шести лет. В предыдущий президентский цикл – где-то в 2012 году, когда проходили выборы, – была большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. Этого не произошло», – добавил Кудрин.

Ранее в ноябре сообщалось, что Международное рейтинговое агентство Standard &Poor’s ожидает, что российский ВВП будет расти в 2018–2021 годах на уровне 1,7–1,8%. Однако, по словам Кудрина, в 2019 году рост экономики из-за санкций может составить менее 1%.