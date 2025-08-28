  • Новость часаВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин
    Стало известно об уничтожении большого числа военных ВСУ ударами в Киевской области
    США удивила позиция Индии по закупкам российской нефти
    Венгрия ввела санкции против офицера ВСУ из-за атаки на «Дружбу»
    Politico: Французы готовятся к масштабным забастовкам и акциям протеста
    Армия Израиля высадила десант под Дамаском
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    28 августа 2025, 11:55 • Новости дня

    Пашинян заявил о планах встретиться с Путиным в Пекине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС в Пекине.

    О предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил накануне, передает ТАСС.

    По его словам, переговоры с российским лидером запланированы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 1 сентября в Пекине.

    Пашинян также отметил, что в конце сентября намерен посетить Россию с официальным визитом. Он выразил удовлетворение тем, что его приезд в Россию ожидают, и добавил, что сам всегда рад приглашениям в Москву.

    Армянский премьер подчеркнул, что Армения и Россия продолжают поддерживать активные контакты на разных уровнях.

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян обсудили по телефону предстоящую встречу делегаций Еревана и Баку в Белом доме.

    Лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций, включая Пашиняна, пригласили на саммит ШОС в Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    Комментарии (10)
    28 августа 2025, 01:26 • Новости дня
    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН заявила о 100 пятнах на Солнце

    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В конце вечера среды ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о сотне новых пятен в одной из областей Солнца, отметив это эмоциональным восклицанием недоумевающих специалистов.

    «В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», – сказано в Telegram-канале лаборатории.

    Ученые отметили, что при всем вышеописанном, не произошло ни одной вспышки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нестабильная солнечная активность сопровождается сильным рентгеновским излучением и необычно большим числом пятен, что повышает вероятность мощных вспышек. До этого, в ночь на вторник, на Солнце были отмечены две вспышки класса M, причем одна из них длилась более получаса в рентгеновском диапазоне.


    Комментарии (6)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский решил пощадить детей

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (9)
    27 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Ереван ответил Баку об изменении конституции

    МИД Армении: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армения не брала на себя никаких обязательств перед Азербайджаном об изменении своей конституции, заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению.

    Глава МИД подчеркнул: «Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», передает ТАСС.

    Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан настаивает на изменении армянской конституции и ликвидации территориальных претензий, чтобы подписать мирное соглашение между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

    Опубликованный проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном предусматривает, что стороны установят дипломатические отношения после обмена уведомлениями о завершении ратификации документа.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 05:22 • Новости дня
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгерское правительство оспорило решение о выплате миллиардов евро в качестве помощи Украине: Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (ЕФМ).

    Иск был подан в июле, а дело было принято к рассмотрению судебным органом ЕС в понедельник, 25 августа.

    «Правительство Венгрии возражает против решения Совета, принятого в мае 2024 года, и решения о реализации ЕФМ от февраля 2025 года, которое предусматривает направление 99,7% чистой прибыли от управления замороженными российскими активами в ЕФМ, обеспечивая постоянный источник 3-5 млрд евро в год для военной поддержки Украины», – пишет газета Magyar Nemzet.

    Хотя ЕФМ уже выплатил Киеву более 11 млрд евро, судебный процесс может затянуться на годы, и в течение этого времени выплаты могут продолжаться через другой инструмент в соответствии с оспариваемым решением.

    Однако решение суда может создать прецедент, защищая право вето.

    Напомним, Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Комментарии (5)
    27 августа 2025, 21:52 • Новости дня
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло

    Суд в Москве постановил взыскать с посольства Украины 40 млн рублей долга

    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины за воду и тепло
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по заявлениям ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), подконтрольного Газпрому, взыскал с посольства Украины более 40 млн рублей долга за тепло и горячую воду, говорится в материалах суда.

    Арбитраж принял 12 решений в пользу МОЭК по долгам за тепло и воду, сумма взысканий превысила 40 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Первый иск был подан в июле 2023 года и полностью удовлетворен: с посольства взыскали около 16 млн рублей долга и пени по двум договорам 2009 года за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК продолжила подавать иски за последующие периоды, суд также удовлетворял эти требования: всего рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исков. Очередной, 13-й, иск на сумму свыше 3,6 млн рублей был подан в июле, но пока к рассмотрению не принят.

    Посольство Украины не направляет представителей на судебные заседания, так как не функционирует в России с 2022 года.

    МОЭК остается единой теплоснабжающей организацией Москвы, обеспечивающей централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

    Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск МОЭК и взыскал с посольства Украины около 2,5 млн рублей долгов за тепло- и энергоснабжение.

    Москва расторгла договор аренды на земельный участок с комплексом зданий украинского посольства, после чего на территории были подняты российский флаг и Знамя Победы.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 00:56 • Новости дня
    Первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки возбудили в России

    Tекст: Ирма Каплан

    Жителю Оленегорска предъявили обвинение после того, как его доберман напал и оставил 80-летнюю женщину с тяжелыми травмами во дворе жилого дома, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

    По данным следствия, в апреле 2025 года 41-летний мужчина, владелец собаки породы доберман, не обеспечил надлежащий контроль за животным, позволив ему находиться на улице без присмотра, поводка и намордника.

    В результате собака столкнулась с 80-летней женщиной во дворе дома № 8 по улице Мира, что привело к ее падению и получению тяжелых телесных повреждений. Судебно-медицинская экспертиза признала вред здоровью потерпевшей тяжким.

    В отношении владельца животного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

    Как подчеркнули в полиции, этот случай стал первым в современной практике МВД России, когда уголовное дело по статье 118 УК РФ возбуждено именно из-за последствий самовыгула собаки, причинившей тяжкий вред здоровью человека.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ужесточить ответственность за самовыгул собак, чтобы предотвратить угрозу жизни людей.

    В мае Следственный комитет инициировал уголовное дело после того, как в Таганроге ротвейлер напал на двенадцатилетнего мальчика, которому понадобилась операция.

    Комментарии (8)
    27 августа 2025, 23:40 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Bloomberg сообщило о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры.

    «Министры иностранных дел ЕС встретятся, чтобы обсудить возможные варианты, в том числе использование инструмента для предотвращения обхода санкций, который может запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, способствующих обходу санкций», – передает Bloomberg.

    Министры также рассматривают вопрос о дальнейших рестрикциях в отношении российского нефтегазового и финансового секторов, а также об ограничениях на импорт и экспорт российских товаров.

    Агентство напоминает, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который пока направлен против так называемых на Западе похитителей украинских детей, и этот вопрос вызвал резонанс у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме.

    Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене позже на этой неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам передвигаться по Шенгенской зоне. Евросоюз обсудит новые способы использования доходов от замороженных российских активов. При этом газета Politico сообщила о творческом кризисе ЕС по санкциям против России.

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    Кравцов заявил об апробации новых правил расчета зарплат учителей

    Tекст: Ирма Каплан

    Минпросвещения и Минтруд России продолжают совместную работу над критериями зарплаты учителей, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что задача осложняется тем, что корень проблем тянется еще их 90-х годов прошлого века.

    «Сегодня мы совместно с Министерством труда работаем над тем, чтобы у нас фактически были единые, понятные критерии начисления заработной платы, чтобы дифференциацию по возможности исключить. Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», – приводит портал Smotrim слова Кравцова в интервью телеканалу «Россия 1».

    Он подчеркнул, что педагогика теперь на третьем месте по популярности у абитуриентов, поэтому, по мнению министра, молодой учитель должен понимать, какая у него будет зарплата и за какой объем нагрузки.

    «Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», – сказал Кравцов.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в трех регионах России стартует пилот новой системы оплаты труда педагогов, где большая часть зарплаты будет фиксированной, а остальное – стимулирующими выплатами.

    В начале августа Министерство просвещения утвердило расчетные рабочие нормы по ставке для различных педагогических специальностей, включая учителей, воспитателей и логопедов.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 03:39 • Новости дня
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в московском районе Щелково был в наркотическом опьянении, сообщили в правоохранительных органах.

    «При задержании мужчина вел себя неадекватно. По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения», – приводит ТАСС данные источника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среду в столице агрессивный мужчина с ножом попытался атаковать полицейских, его задержали.

    Личность мужчины, напавшего на сотрудников полиции на Щелковском шоссе, установлена – им оказался бывший участник террористической организации ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России).


    Комментарии (6)
    27 августа 2025, 23:27 • Новости дня
    Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа
    Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ за три часа, сообщило в Telegram-канале Минобороны.

    «27 августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что семь БПЛА были ликвидированы над Ростовской областью, по два дрона – над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря и по одному беспилотнику сбито над территориями Смоленской области и Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 26 августа над 15 регионами России уничтожили 43 украинских дрона.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 20:52 • Новости дня
    Газпром побил рекорд летних поставок газа в России

    Газпром поставил 717,8 млн кубометров газа российским потребителям

    Tекст: Денис Тельманов

    Суточный объем летних поставок газа российским потребителям вновь увеличился и достиг максимального уровня за всю историю наблюдений.

    Компания «Газпром» 26 августа зафиксировала новый абсолютный рекорд летних суточных поставок газа потребителям в России – 717,8 млн кубометров, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил предыдущий максимум, установленный 25 августа, когда объем составил 707,9 млн кубометров.

    В компании пояснили, что рекорд связан с увеличившимся потреблением газа из-за похолодания, охватившего Северо-Западный и Центральный федеральные округа на текущей неделе.

    В сообщении отмечается, что речь идет об абсолютном историческом рекорде летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России.

    Такой рост спроса на газ в летний период фиксируется второй день подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Крым построил новый газопровод в Херсонскую область для помощи новым территориям России. Посол Ирана выразил надежду на скорое начало поставок российского газа в Иран через Азербайджан. Транзит российского газа в Армению прекратился на сутки из-за аварийных работ в Грузии.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 17:10 • Новости дня
    Мосгорсуд арестовал замгубернатора Курской области Базарова

    Базарова заключили под стражу по делу о хищениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Мера пресечения в виде ареста до 25 октября избрана для Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

    Мера пресечения для врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова была избрана Мещанским районным судом Москвы по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает ТАСС.

    Заседание проходило в закрытом режиме, представители СМИ на него допущены не были.

    Собеседник агентства в суде заявил: «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения [в виде заключения под стражу] в отношении Базарова Владимира Васильевича подлежит удовлетворению». Арест продлится до 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области. По делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области могут появиться новые подозреваемые.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 23:20 • Новости дня
    Фигурантов дела о хищениях на фортификациях заключили под домашний арест

    Tекст: Ирма Каплан

    Мещанский районный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения главе находящейся на стадии ликвидации АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» Сергею Серебрянскому, который является фигурантом уголовного дела врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова.

    Ранее Серебрянского и Базарова задержали по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает ТАСС.

    «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Серебрянскому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 октября», – сообщил участник процесса агентству.

    До этого Мосгорсуд избрал меру пресечения в виде ареста до 25 октября для Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Мера также избрана для гендиректора строительной компании «Еврострой» Эдгарда Херимяна, обвиняемого в даче взятки (статья 291 УК РФ) и Серебрянского, которому  вменяется посредничество в даче взятки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву, так как задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области. По делу о хищениях на фортификациях могут появиться новые подозреваемые.

    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область в 2024 году.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Технологию для неуязвимых к средствам РЭБ дронов создали в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны и разработали технологию, которая позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления и быть неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    «Мы научили обычные дроны с радиоуправлением и аналоговым видео преодолевать РЭБ противника. Все новые образцы наших аппаратов, применяющиеся в СВО, оснащены технологией автоматического удержания цели с искусственным интеллектом. ИИ внедряется в беспилотник, что позволяет дрону доводить самого себя до цели без участия оператора. Технология делает аппараты неуязвимыми к воздействию средств РЭБ», – рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса ТАСС.

    По его словам, если пилот осуществил захват цели, то дрон сам доведет себя до нее, даже если у него перестанет работать видео или управление. Благодаря дронам «Бумеранг» с автоматическим удержанием цели с ИИ был взят Часов Яр.

    Массовое производство таких аппаратов было развернуто в период с ноября 2024 по март 2025 года. В ранних версиях искусственного интеллекта видеокамера дрона фиксировала на контрастной цели, например на бронеобъекте, с расстояния около 200 метров.

    В новых модификациях «Бумеранга» захват района цели теперь возможен уже за километр, а по мере приближения можно выбирать конкретные участки объекта, такие как гусеницы танка или окна зданий, и корректировать маркер цели без выхода из автопилота.

    Источник отметил, что при использовании автоматического удержания цели с искусственным интеллектом экономия заряда аккумулятора по сравнению с работой опытного оператора достигает 25%.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, на Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения. Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Санду пообещала отправить молдавских наемников на Украину
    Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
    Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы
    В РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности

    Перейти в раздел

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский решил пощадить детей

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации