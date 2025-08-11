Путин и Пашинян по телефону обсудили встречу Еревана и Баку в Белом доме

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе Еревана, сообщается в Telegram-канале Кремля.

В ходе беседы Пашинян подробно рассказал Путину о результатах своей встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла 8 августа.

Путин отметил важность шагов для достижения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. Кремль подтвердил готовность России содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций.

Глава российского государства также проинформировал Пашиняна об итогах своей беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Пашинян в свою очередь поддержал усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

В ходе разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, отдельно выделив развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и дальнейшее взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее власти Армении допустили, что Россия проявит интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, включая участок Иджеван – Газах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются мешать сотрудничеству России и Китая в регионе Закавказья.