Путин и Пашинян по телефону обсудили встречу Еревана и Баку в Белом доме

  • Новость часаКалининградских врачей приговорили к реальным срокам за убийство младенца
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    Вассерман сказал, когда СБУ прекратит его розыск
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    Рютте: Украине не следует юридически признавать потерю территорий
    Иран заявил о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    Шойгу предостерег от фальсификации выборов в Молдавии
    Определены даты начала и окончания учебного года
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 13:45 • Новости дня

    Путин и Пашинян по телефону обсудили встречу Еревана и Баку в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора по инициативе Еревана Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили итоги недавних встреч в Вашингтоне и дальнейшие шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе Еревана, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы Пашинян подробно рассказал Путину о результатах своей встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла 8 августа.

    Путин отметил важность шагов для достижения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. Кремль подтвердил готовность России содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций.

    Глава российского государства также проинформировал Пашиняна об итогах своей беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Пашинян в свою очередь поддержал усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

    В ходе разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, отдельно выделив развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и дальнейшее взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее власти Армении допустили, что Россия проявит интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, включая участок Иджеван – Газах.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются мешать сотрудничеству России и Китая в регионе Закавказья.

    10 августа 2025, 20:20 • Новости дня
    Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Архангельской области при задержании мужчины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа, был убит один полицейский, второй получил ранение, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

    Злоумышленником оказался неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, установленный в рамках расследования уголовного дела по статье о покушении на теракт, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, при попытке задержания по месту жительства подозреваемый оказал сопротивление и открыл стрельбу по полицейским. «В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму. Злоумышленник обезврежен и задержан», – говорится в официальном сообщении.

    В операции по задержанию участвовали сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, УМВД России по Архангельской области и Росгвардии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

    Ранее в городе Алексин в Тульской области задержали двух 17-летних местных жителей за поджог релейного шкафа.

    В среду новосибирский облсуд признал 18-летнего жителя Новосибирска виновным в поджоге релейного шкафа, совершенном по заданию из интернета.

    В июле в Новороссийске задержали подозреваемых в подготовке теракта на ж/д путях.

    Комментарии (18)
    10 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 02:20 • Новости дня
    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского

    Генерал КСИР Ирана Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского

    В КСИР Ирана заявили о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.

    «Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский... Они дорого заплатят за свой недостойный поступок», – приводит слова Джавани РИА «Новости» со ссылкой на Kayhan.

    Он заявил, что Иран, Индия и Россия не собираются «молчать перед лицом этого поступка». Джавани подчеркнул, что так называемая «американская мечта» о присутствии США на северных границах Ирана не осуществится и Иран готов защищать свою безопасность и национальные интересы всеми возможными способами от проекта «Зангезур».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Тегеран категорически против передачи Зангезурского коридора под контроль США на 100 лет.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении стало подписание рамочного мирного соглашения, которое закрепляет исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Комментарии (15)
    10 августа 2025, 17:05 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело после затопления буксира в Петербурге
    СК возбудил уголовное дело после затопления буксира в Петербурге
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело возбуждено по факту частичного затопления морского буксира «Капитан Ушаков» у Балтийского завода в Петербурге, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    Следствие установило, что вечером 8 августа 2025 года при проведении строительных работ судно, принадлежащее Ярославскому судостроительному заводу, дало крен на правый борт, в результате чего частично ушло под воду в акватории реки Большая Невка, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 1 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

    Пострадавших в результате инцидента нет, подчеркнули в Следственном комитете.

    Напомним, вечером 8 августа морской буксир «Капитан Ушаков» накренился и затонул у причала Балтийского завода в Петербурге.

    В июле опрокинувшийся буксир на Волге унес жизнь женщины.

    Комментарии (2)
    10 августа 2025, 15:05 • Новости дня
    Названа причина смерти режиссера Бутусова

    Режиссер Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии

    Названа причина смерти режиссера Бутусова
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов трагически утонул во время отдыха на болгарском побережье, сообщил директор театра Кирилл Крок.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что Бутусов утонул во время отдыха с женой и двумя детьми в Болгарии, передает РИА «Новости». Крок назвал случившееся нелепой и трагической смертью.

    Директор театра подчеркнул, что Бутусов появился в Вахтанговском театре 14 лет назад, а первой его постановкой стала пьеса Шекспира «Мера за меру». Крок отметил, что приглашение Бутусова в театр стало первым знакомством коллектива с режиссером, который уже был известен яркими работами в «Сатириконе» и МХТ им. Чехова.

    По его словам, Бутусов отличался самостоятельностью творческого почерка и собственным видением театра. Он добавил, что режиссер поставил ключевые спектакли «Бег» по Булгакову и «Король Лир» по Шекспиру, которые до сих пор идут в репертуаре театра и любимы зрителями и актерами.

    Ранее стало известно, что российский театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 19:00 • Новости дня
    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине

    Сенатор Грэм: Урегулирование на Украине будет включать обмен территориями

    В США спрогнозировали обмен территориями при урегулировании на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    По словам Грэма, «в конечном итоге будут определенные обмены территориями», передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные решения возможны только после предоставления Киеву гарантий безопасности.

    Сенатор также отметил, что, по его мнению, цель президента США Дональда Трампа – «навсегда положить конец этому» конфликту.

    Напомним, Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    В Татарстане объявили беспилотную опасность

    МЧС: В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность», сообщило приложение МЧС России.

    «Экстренная информация РСЧС: Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».

    Накануне власти Татарстана сообщили о находке обломков трех БПЛА. В городах Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге была объявлена угроза атаки беспилотников.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 07:07 • Новости дня
    Иран заявил об обеспокоенности вопросом Зангезурского коридора в Армении
    Иран заявил об обеспокоенности вопросом Зангезурского коридора в Армении
    @ Resul Rehimov/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дорога через Зангезурский коридор останется под армянской юрисдикцией, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, однако у Тегерана вызывает обеспокоенность участие в проекте американской компании.

    Дорога будет создана на территории Армении, под ее юрисдикцией и будет контролироваться американо-армянской компанией, зарегистрированной по законам Армении, указал Аракчи, передает РИА «Новости».

    У Тегерана сохраняется обеспокоенность из-за возможного участия американской компании в проекте. Он добавил, что любое иностранное присутствие может негативно отразиться на мире и стабильности в регионе.

    Иран обсуждает этот вопрос с Баку и Ереваном. Аракчи отметил, что принципиальные позиции иранской стороны пока были соблюдены, иранская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией и проводить консультации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил

    Напомним, замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани отмечал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян повторили ошибку Владимира Зеленского, когда доверились Вашингтону.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 18:40 • Новости дня
    ПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России

    Минобороны: ПВО уничтожила 26 украинских дронов над пятью регионами России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение трех часов средства ПВО ликвидировали 26 украинских дронов самолетного типа, летевших над Брянской, Калужской, Рязанской и Белгородской областями и Краснодарским краем.

    Как сообщило Минобороны в Telegram-канале, беспилотники были сбиты в период с 15.00 до 18.00 мск.

    Согласно информации ведомства, 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще 10 – над Калужской областью. В Краснодарском крае были уничтожены три беспилотника, по одному аппарату сбили в Рязанской и Белгородской областях.

    Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа.

    Сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 18:50 • Новости дня
    «Калашников» впервые показал дрон «Гранат-4» с лазерным наведением

    Tекст: Валерия Городецкая

    На презентации новых АК-15К и АК-15СК концерн «Калашников» впервые показал беспилотный комплекс «Гранат-4» с лазерным целеуказанием и дальностью наблюдения до 70 км.

    Новый комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» с гиростабилизированной оптико-электронной системой целеуказания и наблюдения (ГОЭСЦН) предназначен для дистанционного наблюдения и лазерного наведения боеприпасов, передает ТАСС.

    «Он обеспечивает лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения», – отмечается в материалах к изделию.

    Комплекс позволяет вести наблюдение с использованием видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток на расстоянии до 70 км. Система также обеспечивает автосопровождение подвижных и неподвижных целей по изображению на дистанции от 100 м до 12 км.

    БПЛА «Гранат-4-Э» с ГОЭСЦН обладает диапазоном скоростей 90–130 км/ч, максимальной взлетной массой 55 кг, радиусом применения до 55 км, максимальной высотой полета 3000 м. Запуск осуществляется с катапульты.

    Ранее в Ижевске продемонстрировали комплекс «Гранат-4-Э», использовавшийся в военной версии для поражения различных целей, включая танк Abrams, в зоне спецоперации.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 16:05 • Новости дня
    Психотерапевт рассказал, как молодежь теряет интерес к работе из-за соцсетей

    Психотерапевт Кульгавчук связал выгорание молодых специалистов с влиянием соцсетей

    Психотерапевт рассказал, как молодежь теряет интерес к работе из-за соцсетей
    @ Weronika Peneshko/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молодые специалисты все чаще сталкиваются с выгоранием и утратой интереса к работе уже через один-два года профессиональной деятельности из-за давления соцсетей и информационной перегрузки, сообщил психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Кульгавчук отметил, что профессиональное выгорание среди зумеров становится все более распространенной проблемой. Он подчеркнул, что выгорание у представителей поколения Z связано с особенностями цифровой среды, экономической нестабильностью и изменением традиционных ценностей. По его словам, «выход из состояния выгорания возможен, но это требует времени, терпения и системного подхода». Специалист советует не бояться просить помощи у близких и профессионалов.

    По данным исследований НИУ ВШЭ, уровень стресса и тревожности среди молодежи остается стабильно высоким, превышая показатели старших возрастных групп. Причинами становятся давление социальных сетей, информационная перегрузка и экономическая нестабильность. Мониторинг экономики образования ВШЭ в 2023 году показал, что все больше молодых специалистов сталкиваются с трудностями при адаптации к первой работе. До 40% респондентов в возрасте 18–25 лет сообщали о постоянной усталости и эмоциональном истощении, связанном с совмещением работы и учебы.

    Изменения на рынке труда также усугубляют проблему: среди молодежи увеличивается доля проектной работы, фриланса и гибридной занятости, что приводит к размытию границ между работой и личной жизнью, нестабильности доходов и необходимости постоянного обучения. По данным Росздравнадзора, растет число обращений молодых людей к неврологам и психотерапевтам с жалобами на хроническую усталость, апатию и проблемы со сном.

    Кульгавчук подчеркнул, что ключ к профилактике выгорания – открытый диалог, поддержка и поощрение обращения за профессиональной помощью, а не обесценивание переживаний молодых работников.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте интереса у молодежи к рабочим профессиям. Глава МИД Сергей Лавров посоветовал молодежи разбавлять серьезную работу «веселыми перерывами».

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 20:30 • Новости дня
    Кадыров сообщил о ночных атаках дронов ВСУ на Чечню

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о попытках украинских войск атаковать объекты региона.

    По словам Кадырова, в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим попытался атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два беспилотных летательных аппарата.

    «Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он обратился к жителям республики с призывом сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных объектов немедленно обращаться по номеру 112. Кадыров также выразил благодарность оперативному штабу по проведению спецоперации под руководством Магомеда Даудова и личному составу ВКС России за быстрое реагирование и слаженные действия.

    В декабре Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Северске

    Минобороны: ВС России уничтожили узел связи ВСУ в Северске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведчики «Южной» группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ в Северске Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    Отмечается, что военнослужащие обнаружили место расположения пехоты ВСУ, подтвердили цель и нанесли точные удары по ней при помощи ударных FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    В результате атаки была ликвидирована украинская пехота и разрушена инфраструктура управления противника. В министерстве также уточнили, что уничтожен узел связи ВСУ.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этой позиции позволит помешать противнику в управлении войсками и обороне на Северском направлении.

    Ранее российские бойцы уничтожили опорный пункт бригады «Эдельвейс» ВСУ в ДНР. Также сообщалось, что бойцы «Юга» уничтожили пункты связи и БПЛА ВСУ в ДНР.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 21:00 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 14 украинских дронов за два часа

    Минобороны: Средства ПВО сбили 14 украинских дронов за два часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение двух часов системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями, сообщило Минобороны.

    С 18.00 до 20.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Брянской областью, три – над Калужской областью и по одному – над Орловской и Тульской областями, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 15.00 до 18.00 мск ПВО уничтожила 26 украинских дронов, 10 из которых были сбиты в Калужской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    В ДНР ликвидировали «рекламное лицо» бригады «Азов»
    Канал Al Jazeera обвинил Израиль в убийстве пятерых журналистов
    В Польше арестовали помощника военного атташе Казахстана
    Уехавшая из России актриса призналась в работе таксисткой в Париже
    В Чите пятерых мигрантов осудили за изнасилование девочки
    Православный писатель рекомендовал не употреблять слова «хохол» и «жид»

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации