Трамп объяснил падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп уверен, что цена на нефть стала падать после того, как он позвонил руководству Саудовской Аравии.

В интервью изданию Washington Post Трамп лично взял ответственность за снижение цены на нефть, которое, по его словам, стало результатом серьезного разговора с саудовскими властями, передает РИА «Новости».

«Цена была 82 доллара, возможно, два с половиной месяца назад было 82 доллара за баррель и (цена) двигалась к 100 долларам, и это было похоже на масштабное увеличение налогов, и я этого не хотел. И я позвонил им, и они позволили нефти начать течь – и цена стала 52 доллара», – заявил Трамп.

Президент США рассказал, что звонил руководству Саудовской Аравии «около трех месяцев назад, до того, что случилось с (Джамалем) Хашукджи».

Ранее руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что начавшееся снижение цен на нефть будет временным, но может продлиться несколько месяцев.

Между тем президент США Дональд Трамп обрадовался снизившимся ценам на нефть и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.