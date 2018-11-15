На украинском катере нашли шпаргалку по проходу через Керченский пролив

На бронекатере ВМС Украины «Никополь» найден рукописный конспект правил прохода через Керченско-Еникальский канал, установленных Россией, сообщает ФСБ России.

ФСБ подчеркивает, что эта «шпаргалка» свидетельствует об осведомленности украинских моряков о порядке прохождения канала, сообщается на сайте ведомства.

А вот и шпаргалка,найденная на корабле украинцев. pic.twitter.com/CmdH4WcRnc — Hadezda Sorokina (@sornadejda53) 27 ноября 2018 г.

Напомним, во вторник ФСБ опубликовала подробную информацию о том, что находилось на украинских катерах. В том числе обнаружен документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а особую скрытность обеспечить у Керченско-Еникальского канала, сообщает ФСБ России.

В воскресенье корабли ВМС Украины перешли госграницу России, за что были задержаны. Во вторник всем задержанным избирается мера пресечения.

ФСБ опубликовала подробную хронологию инцидента, в которой рассказывается в том числе о причинах задержания катеров.