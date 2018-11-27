Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной

В связи высоким уровнем заболеваемости корью, туберкулезом и коклюшем на Украине, а также с угрозой эпидемии полиомиелита и гриппа Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день система эпидемиологического надзора разрушена, и в результате этого там не прививают людей, там есть и проблемная для страны, для населения этой страны, для детей заболеваемость», – рассказала Попова в интервью РИА «Новости».

Она посетовала, что никто не может однозначно ответить, как будет развиваться ситуация с гриппом на Украине – в стране, которая ранее действовала по одним с Россией принципам противоэпидемической защиты.

По ее словам, при таком низком уровне эпидемиологической защищенности любой естественный патоген может дать необычные реакции. В пример она привела заболеваемость корью.

«Сейчас более 70% от общей заболеваемости по Европе именно на территории Украины», – отметила она. Так, в Европе зафиксировано более 55 тыс. случаев заболевания кори, из них больше 35 тыс. – на Украине.

Она задается вопросом, что могло произойти, чтобы подобная ситуация сложилась в государстве, где еще 10 лет назад были высокие уровни иммунизации.

«Поэтому, что происходит сегодня там, в частности в лабораториях, которых уже 11, которые строятся на деньги их заокеанских «партнеров», чем они занимаются, что они делают, как они влияют на ситуацию, сегодня у нас нет ответа. И чтобы у нас не было проблем, связанных с этим, мы усиливаем санитарно-карантинный контроль на границе», – заметила она.

Также Роспотребнадзор работает над повышением поствакцинального иммунитета на приграничных территориях и жестко следит за уровнем напряженности поствакцинального иммунитета в России.

Попова добавила, что на Украине также зафиксировано семь случаев дифтерии, страна находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом, там низкий 47-процентный уровень охвата вакцинацией против полиомиелита, растет заболеваемость коклюшем.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на Украине представляет угрозу для соседних стран.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что на Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер.

При этом Украина продолжает запрещать лекарства из России.