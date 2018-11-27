Эпидемиологическая ситуация на Украине стала опасной для соседей

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на Украине представляет угрозу для соседних стран, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев рассказал о прошедшей встрече секретарей советов безопасности стран СНГ. На ней говорили о том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на Украине ухудшается, сообщает «Аргументы и Факты».

«Советскую систему санэпиднадзора полностью заменили контролируемые США биологические лаборатории. В результате на Украине – неблагополучие по полиомиелиту, чрезвычайная ситуация по туберкулезу, дифтерии и кори, что представляет угрозу для соседних стран», – сказал он.

Также Патрушев заметил, что власти Украины не могут решить даже самые насущные проблемы населения. По его словам, в стране практически «развалено производство», люди вынуждены работать за границей, а оставшиеся получают «мизерную зарплату с многомесячными задержками».

В то же время, отметил он, близкий к власти бизнес все чаще связан с хищением бюджетных средств, коррупцией, торговлей оружием и мошенничеством.

В последнее время на Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер. Несмотря на это, Украина продолжает запрещать лекарства из России.

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