Российские казаки объединились в единое сообщество

На учредительном круге (заседании) в Храме Спасителя утверждено создание Всероссийское казачьего общества, в которое вошли представители 11 реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и РПЦ.

Около 500 делегатов из всех реестровых казачьих войск единогласно проголосовали за создание общества и утвердили его устав и структуру. Решение приветствовали возгласом «любо!», передает ТАСС.

«Это знаковое событие для всего российского казачества, которое, опираясь на славные традиции своих предков, строит сегодня новую историю. При объединении всех реестровых войсковых казачьих обществ мы получим всероссийское казачье войско численностью около 200 тыс. человек», – сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Он отметил, что новая структура должна обеспечивать исполнение принятых обязательств по несению государственной службы, содействовать в повышении роли казачества в воспитании молодежи в духе патриотизма, сохранять культурно-исторические традиции и укреплять связи с объединениями казаков за рубежом.

Атаман кубанского казачьего войска, председатель Совета войсковых атаманов Николай Долуда пояснил, что во Всероссийском казачьем обществе будет правление из 43 человек и наказной атаман, который будет назначаться указом президента России сроком на шесть лет.

«В структуру общества входят большой круг, совет атаманов, правление, совещательные органы и контрольно-ревизионная комиссия. У атамана будет первый заместитель, четыре заместителя, 13 отделов и три помощника; отделы будут заниматься взаимодействием с органами власти, СМИ, ветеранскими организациями, религиозными организациями», – сказал он.

Устав организации утвердит глава государства и зарегистрирует Минюст, после этого президент назначит атамана.