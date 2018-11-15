Назвавший ГУЛАГ «хорошей вещью» депутат объяснил свои слова

Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, заявивший, что ГУЛАГ – «хорошая вещь» и от него «была польза», заявил, что сопереживает осужденным и поддерживает идею трудовых лагерей без жестокости и беззакония.

«Из интервью можно сделать вывод, что я не сопереживаю безвинно осужденным и отправленным в трудовые лагеря людям. Трудовые лагеря во времена СССР – пример той системы, что никогда не должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране. Но сама концепция имеет право на существование. Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в Советские годы, и сделать трудовые лагеря в современной России абсолютно законной, справедливой и гуманной мерой наказания», – написал Пирожков на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее 23-летний депутат высказал мысль о том, что «ГУЛАГ – хорошая вещь на самом деле»:

«Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества – от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные – насильники и убийцы – чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги», – заявил он изданию The Village.



Ранее в Сети раскритиковали сенатора от Брянской области Екатерину Лахову. Она признала, что прожиточный минимум в России «очень маленький», но призвала помнить о тех, «кто прошел войну» и пережил «ужасы и голод». Слова сенатора о том, что голод, якобы, позитивно влияет на память людей, по ее словам, были выдернуты из контекста.