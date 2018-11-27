На базе Ка-52 решено создать летающую лабораторию

Взгляд
27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
Разделы

Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина показала готовность к настоящей войне с Россией

Бравая украинская армия вполне в состоянии решиться на самоубийственный шаг и начать реальные боевые действия против РоссииФото: РИА «Новости»
Столкновение украинского и российского военных флотов видится рубежным событием в противостоянии двух стран. Киев показал свою полную и самоубийственную неадекватность, готовность пожертвовать чем угодно ради втягивания России в вооруженный конфликт. Почему горячей точкой оказалось именно Крымское побережье – и где можно было бы ожидать нового обострения? Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
Перейти а раздел…

Американские налоговики раскроют тайны британской королевы

Американка Меган Маркл, похоже, стала троянским конем в британской королевской семьеФото: Gareth Fuller/Pool/Reuters
Один из самых больших секретов Великобритании – доходы и расходы ее королевской семьи – похоже, недолго еще будет оставаться секретом. Неожиданную свинью своим новым родственникам подложила американская актриса Меган Маркл, вышедшая замуж за британского принца Гарри. Каким же образом это произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

Дмитрий Дабб, кинокритик
Советский интеллигент любил не совсем того Бертолуччи, каким он был на самом деле. Тема секса занимает в его кино столь же важное место, что и лысина Де Фюнеса в комедиях с Де Фюнесом: можно, конечно, и без нее обойтись, но это будут уже совсем другие фильмы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова ответила на заявление Климкина о ненужности дипотношений с Россией
          Трамп отреагировал на обострение между Россией и УкраинойУкраинские моряки признали, что нарушили границу РоссииРоссийские Су-24 шокировали экипаж корабля ВМС БельгииЗонд НАСА совершил посадку на поверхность Марса
          В Китае объяснили Украине исход конфликта с РоссиейФСБ подробно рассказала о задержании и стрельбе по украинским кораблямФинляндия заявила, что не боится РоссииКороль Малайзии женился на «Мисс Москва» в Барвихе
          Меркель позвонила Путину из-за украинской провокации в Керченском проливеЗахарова: Украина оказалась под властью хунты и «нового фюрера»Нурмагомедов обиделся на вопрос о возвращении в РоссиюЯгудин прокомментировал выступления «пробившей дно» Медведевой

          Главная тема


          Американские налоговики раскроют тайны британской королевы

          «продал вагон конфет»


          Порошенко обвинили в попытке узурпировать власть

          акции радикалов


          Москва призвала США и Британию обуздать Украину

          «слишком обременительно»


          Выяснилось, что помешало Украине применить авиацию для поддержки своих кораблей

          Видео

          «москитов «прихлопнули»


          Задержанные у Крыма моряки оказались «звездами» украинского интернета

          защита границы


          Опубликовано видео навала российского корабля на украинский

          «очень опасные игры»


          Что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море

          «если есть сомнения»


          Космонавт подсказал Рогозину способ проверить высадку американцев на Луне

          Дальний Восток


          Олег Кожемяко: Врать не надо было!

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          морская провокация


          Лев Пирогов: Как Вашингтон натравливают Украину на Россию

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          На базе Ка-52 решено создать летающую лабораторию

          27 ноября 2018, 08:28

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          В ближайшее время ОКБ Камова создаст на базе Ка-52 летающую лабораторию по перспективному скоростному вертолету (ПСВ), сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского Кирилл Сыпало.

          Сыпало сообщил, что генеральный конструктор ОКБ Камова Сергей Михеев «в ближайшее время планирует начать работу по созданию летающей лаборатории ПСВ на базе вертолета Ка-52», передает ТАСС.

          Работы по проекту ПСВ продвигаются по двум направлениям – в первом случае это отдельные наработки, такие как новые компоновки лопастей и несущих винтов, которые будут внедряться на уже существующих машинах марки «Ми». По второму направлению разрабатывается вертолет принципиально новой схемы, проект которого представлен ОКБ Камова.

          Ранее сообщалось, что Минобороны выбрало проект конструкторского бюро Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета, а КБ Камова продолжит заниматься разработкой морского вертолета «Минога».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............