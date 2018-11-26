Баста объяснил освобождение рэпера Хаски

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) прокомментировал освобождение музыканта Хаски (Дмитрия Кузнецова). Он выразил сожаление, что для того, чтобы быть услышанным, рэперам нужно объединяться и ждать, пока «не вмешаются из Москвы».

«Хаски выпустили. В связи с этим хочется сказать следующее – жаль, что для того, чтобы поднимать такие вопросы и быть услышанными, нужно объединяться и выступать всем вместе. Жаль, что для решения подобных инцидентов требуется вмешательство из Москвы – по-прежнему ничего не решается и не обсуждается локально, на месте событий», – написал на своей странице в Instagram Вакуленко.

Он поблагодарил всех, кто не остался равнодушным в сложившихся обстоятельствах и открыто выразил свою точку зрения. Баста выразил надежду, что подобные ситуации повторяться не будут.

Ранее суд отменил арест рэпера Хаски. Он был задержан 21 ноября в Краснодаре после того, как тот выступил на улице на крыше автомобиля. Спустя сутки суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство.

За рэп-музыканта заступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин, певец Лев Лещенко. Рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста собрали для Хаски свыше 6 млн рублей.