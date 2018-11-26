У эстонского парламента из-за пакта о мигрантах произошла потасовка

Возле здания парламента Эстонии в Таллине произошла потасовка между протестующими против присоединения Эстонии ко Всемирному миграционному пакту и сторонниками этого соглашения из Социал-демократической партии; в ходе столкновения пострадал эстонский депутат Европарламента Индрек Таранд.

Митинг был организован Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) у здания парламента, в котором рассматривается законопроект о поддержке Всемирного патка о миграции, передает ТАСС со ссылкой на местный портал «И-эр-эр».

Участникам акции протеста пытались донести свою точку зрения председатель Социал-демократической партии Евгений Оссиновский, депутаты Кальви Кыва и Райнер Вакра, министр иностранных дел Свен Миксер, министр предпринимательства Рене Таммист и депутат Европарламента Индрек Таранд.

В тот момент, когда Таранд прошел к микрофону, участники митинга повалили его на асфальт. Позднее он сообщил в СМИ, что не получил серьезных травм, но заявление по факту нападения написал в полицию заявление.

Возможное присоединение ко Всемирному пакту о миграции вызвало в Эстонии кризис. Министр юстиции Урмас Рейнсалу выступил против подписания соглашения, поэтому кабинет министров документ не поддержал.

Глава Социал-демократической партии Евгений Оссиновский потребовал у премьера Юри Ратаса отправить в отставку главу минюста.

Ранее сообщалось, что Австрия планирует выйти из миграционного пакта ООН вслед за США и Венгрией.