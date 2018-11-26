Mitsubishi уволил Карлоса Гона

Автоконцерн Mitsubishi уволил с поста председателя совета директоров арестованного по делу о сокрытии части своих доходов Карлоса Гона, временно исполняющим обязанности назначен Осама Масуко.

Масуко займет этот пост до созыва совета акционеров. Увольнение Гона объясняется потерей им доверия в автоконцерне Nissan и невозможность исполнения им служебных обязанностей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

Масуко выразил уверенность в том, что альянс Nissan, Mitsubishi и Renault «будет успешно функционировать». Также он собрался создать новый комитет, который будет отвечать за расчет вознаграждений высшему руководству компании.

В четверг японский концерн Nissan освободил от должности председателя совета директоров Карлоса Гона, который был арестован по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. По данным следствия, с 2010 по 2015 год он скрыл почти половину суммы своих доходов, что составило почти 44 млн долларов.