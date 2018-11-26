В МИД объяснили, зачем США вбрасывают фейки по диалогу с Россией по ДРСМД

Вашингтон вбрасывает недостоверную информацию по диалогу с Москвой по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы оправдать свое решения о выходе из договора, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Для нас не менее важно представить международной общественности реальную картину происходящего вокруг договора. По нашему убеждению, это имеет принципиальное значение с учетом того, что информационное пространство наполнено недобросовестными интерпретациями, досужими домыслами и откровенно ложными сведениями», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что «в рамках пропагандистской кампании в оправдание своего решения денонсировать ДРСМД американская сторона принялась с еще большим напором обвинять Россию в нарушении договора».

При этом Россия сохраняет полную приверженность договору РСМД и отвергает любые домыслы о его нарушениях со стороны Москвы. «Мы выступаем за сохранение ДРСМД в условиях строгого его соблюдения американской стороной. В этом контексте готовы вновь со всей ответственностью подтвердить, что мы отвергаем любые домыслы относительного того, что нами якобы были допущены нарушения данного договора», – заявил Рябков.

«Абсолютно неприемлемы как сами безосновательные голословные обвинения в наш адрес со стороны США, так и та безапелляционная манера, в которой они озвучиваются на публику», — подчеркнул он.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров назвал опрометчивым шагом выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).