Лавров назвал опрометчивым возможный выход США из ДРСМД

Выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет опрометчивым шагом, считает глава МИДа Сергей Лавров.

«Нашу позицию в отношении намерения Соединенных Штатов мы не раз излагали. Мы считаем, что это будет весьма и весьма опрометчивым шагом», – цитирует РИА «Новости» выступление Лаврова на пресс-конференции.

Он отметил, что в течение многих десятилетий ДРСМД признавался одним из краеугольных камней международной, региональной, глобальной безопасности и стабильности.

«Российская Федерация заинтересована в том, чтобы этот договор был сохранен», – добавил он.

Лавров сообщил, что Москва, услышав о намерении США выйти из договора, постаралась убедить их «не хлопать дверью» и рассмотреть варианты сохранения ДРСМД.

«Помимо этих консультаций по двусторонним каналам мы в ООН подготовили проект резолюции, призывающий Россию и США сохранить действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности. К сожалению, эта инициатива не была поддержана всеми членами Евросоюза, всеми членами НАТО, хотя индивидуально практически в каждой европейской столице прозвучала тревога по поводу того, что США могут этот договор похоронить», – дополнил он.

В пятницу секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев довел до помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона озабоченность Москвы по поводу планов Вашингтона по размещению ПРО и развертыванию ударных беспилотников.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявлял, что Соединенные Штаты в режиме «хайли лайкли» (highly likely – «крайне вероятно») подготовят список якобы нарушений со стороны России ДРСМД, так как Вашингтон не обладает реальными фактами. Он также подчеркнул, что визит Болтона в Москву не улучшил ситуацию с ДРСМД, так как помощник президента США «приехал ни с чем».