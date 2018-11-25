В результате удара коалиции США по Сирии погибли 14 членов одной семьи

Коалиция США нанесла удар по деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, погибли 14 мирных жителей – члены одной семьи, сообщило гостелевидение Сирии.

«Авиация международной коалиции совершила новое преступление: в результате авиаудара по деревне Шаафа погибли 14 мирных жителей – членов одной семьи», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Ikhbariya.

Накануне сообщалось, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Хаджин погибли 20 человек, в том числе дети.