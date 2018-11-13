В авиаударах коалиции США погибли 20 мирных жителей

В результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Хаджин погибли 20 человек, включая детей, сообщает государственное телевидение Сирии.

«Международная коалиция совершила новые убийства: в результате авиаударов по району рынка в городе Хаджин провинции Дейр-эз-Зор погибли около 20 мирных жителей, среди них девять детей и восемь женщин-членов одной семьи», – цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала Ikhbariya.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что США продолжают отрицать, что используют в Сирии запрещенные международными конвенциями снаряды с белым фосфором.

В среду агентство САНА сообщало о погибших в результате удара коалиции по городу Хаджин с применением боеприпасов с белым фосфором. В середине ноября в результате удара коалиции погибли и получили ранения свыше 60 мирных жителей.