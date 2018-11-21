Коалиция применила в Сирии снаряды с белым фосфором

Коалиция во главе с США применила боеприпасы с белым фосфором при ударе по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщило агентство САНА.

В результате удара есть погибшие и раненые среди мирного населения, передает ТАСС.

САНА отмечает, что ВВС коалиции атаковали форпост террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ), который находится в Хаджине, но при этом нанесли удары по домам мирных граждан.

Ранее в Минобороны также заявили об использовании коалицией запрещенных боеприпасов в Сирии. Кроме того, министерство иностранных дел Сирии попросило Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы прекратить авианалеты международной коалиции, в которых погибают мирные жители.