В Минобороны заявили об использовании коалицией запрещенных боеприпасов в Сирии

Возглавляемая США коалиция наносит авиаудары по Сирии с применением запрещенных международными конвенциями боеприпасов, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиация коалиции, возглавляемой США, интенсивно наносит авиаудары, в том числе с применением боеприпасов, запрещенных международными конвенциями», цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он также отметил, что за последний месяц в результате авиаударов на востоке Сирии погибло более 120 мирных жителей.

«Несколько слов о тактике действий коалиции на восточном берегу Евфрата... Авиаудары характеризуются низкой эффективностью и самое главное – неизбирательностью, что безусловно приводит к большим жертвам среди мирного населения», – сказал он.

Также, по данным Конашенкова, под огонь иногда попадают бойцы курдских отрядов Сирийских демократических сил.

В понедельник агентство САНА передавало, что авиация коалиции США атаковала населенный пункт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением боеприпасов с белым фосфором.

Ранее министерство иностранных дел Сирии попросило Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы прекратить авианалеты международной коалиции, в которых погибают мирные жители.