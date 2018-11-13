При авиаударе коалиции США погибли и пострадали 60 сирийцев

В результате нанесенного в понедельник удара авиации возглавляемой США международной коалиции погибли и получили ранения свыше 60 мирных жителей, передает сирийское национальное агентство SANA.

Уточняется, что удар нанесен по населенному пункту Эш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.

Добавим, 9 ноября не менее 26 сирийцев стали жертвами налета ВВС коалиции на город Хаджин на восточном берегу Евфрата.

Еще в мае газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что удары американской коалиции, которые преподносятся как «умные» и «сверхточные», привели к гибели 9600 мирных граждан Сирии и Ирака.