Депутат: Украина прощупывает готовность России к силовому сопротивлению

Украинские корабли втоптали в грязь международное морское право и совершили акт морской агрессии против России, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

«Они (украинская сторона – прим. ВЗГЛЯД) пытаются прощупать готовность наших сил на силовое сопротивление», – приводит его слова РИА «Новости».

«Если по ним открыть огонь, то будут вопли на весь мир о расстреле «мирных кораблей». Если дать им пройти, то скажут, что у нас «дырявые границы», причем скажут это наши граждане», – подчеркнул политик.

Он призвал не давать поблажек «флибустьерам», «иначе завтра такие же буксиры пойдут на таран Крымского моста».

В ФСБ ранее в воскресенье сообщили, что корабли ВМС Украины, вышедшие из порта Бердянск, следуют в направлении Керченского пролива на предельной скорости.

Напомним, в воскресенье три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и вошли в российские территориальные воды, однако ВМС Украины заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир, а Киев потребовал международной реакции на «российскую агрессию».