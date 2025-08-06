Певцу с Украины Максу Барских пригрозили запретом на въезд в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

Для запрета въезда Барских на российскую территорию есть основания, сказал собеседник РИА «Новости».

Макс Барских – известный украинский артист, автор песен «Туманы», «Неверная», «Неземная» и «Моя любовь». Его карьера началась с участия в шоу «Фабрика звезд-2» в 2008 году, а в 2010 году он получил премию MTV Europe Music Awards как лучший украинский артист.

В 2022 году Барских выступил с призывом выходить на митинги против спецоперации России на Украине. Также в одном из видео он запретил исполнять на территории России свою музыку.

В том же году он опубликовал в сети видео в военной форме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинской певице Светлане Лободе могут отказать в разрешении на въезд на российскую территорию.