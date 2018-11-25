В Краснодарском крае произошло землетрясение

В ночь на воскресенье в Северском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой до 4,3, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«25 ноября в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступили заявки об ощущении землетрясения жителями МО Северский район. По данным геофизической службы РАН Обнинска, в 1. 55 и 3.05 на территории муниципального образования Северский район зафиксированы сейсмособытия магнитудой до 4,3», – сообщается на сайте ГУ МЧС.