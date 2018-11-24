Писателя Ерофеева отказались пускать в Грузию

Российскому писателю Виктору Ерофееву отказали во въезде на территорию Грузии, сообщили в МВД страны.

Инцидент произошел 23 ноября, передает РИА «Новости».

«Данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства», – сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

В среду стало известно, что в Грузию не пустили худрука юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, режиссера Александра Шеина и продюсера Владимира Пирожка. Они собирались на кинопоказ российских фильмов «Свидание с Россией».