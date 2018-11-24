В Совфеде объяснили воссоединение Крыма с Россией исправлением недоразумения

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя реакцию президента Украины Петра Порошенко на поездку российского лидера Владимира Путина в Крым, назвал воссоединение полуострова с Россией исправлением недолгого недоразумения.

Пушков напомнил Порошенко, заявившему, что от визитов президента России Владимира Путина «Крым российским не станет», что полуостров исторически был российским и вновь стал им «после недолгого недоразумения».

«Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел. Казус истории уже исправлен», – написал сенатор в своем Twitter.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Крым, где провел заседание президиума Госсовета, которое состоялось в гостинице «Мрия» под Ялтой в необычном формате.

Политолог Глеб Кузнецов рассказал газете ВЗГЛЯД, что новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идее.