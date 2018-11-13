Путин призвал отказаться от усредненных показателей зарплат и пенсий

Президент России Владимир Путин в рамках проведения заседания президиума Госсовета по реализации майского указа заявил, что показатели зарплат и пенсий должны быть не усредненными, а «чтобы это были реальные деньги».

«Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать или писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека. В том числе, кстати говоря, и на уровне жизни, на уровне заработной платы, на пенсиях, чтобы это были не средние показатели, а чтобы это были реальные деньги, на руки, что называется», – сказал Путин, передает ТАСС.

В пятницу Путин прибыл в Крым для проведения заседания президиума Госсовета по реализации майского указа.

Перед началом заседания президиума Госсовета Путин осмотрел территорию гостиничного комплекса «Мрия». Глава государства проехал по территории комплекса на электрокаре. Также он посетил детский парк «Гринвуд». Кроме того, Путин заглянул в японский сад, где его встретил архитектор ландшафтного дизайна Широ Накане, который работал над созданием этой площадки.

В экскурсии Путина сопровождал глава Сбербанка Герман Греф, который в ходе осмотра давал необходимые пояснения.

В этот раз Госсовет проходит в крымском курортном комплексе «Мрия», который находится под санкциями США, введенными 8 ноября в адрес девяти юридических и трёе физических лиц из-за воссоединения Крыма с Россией и ситуации в Донбассе.

Новый формат совещания подразумевает неформальное общение за семью круглыми столами, за которыми будут сидеть участники рабочей группы «Системные вопросы», а также шести подгрупп, отвечающих за реализацию приоритетных направлений и нацпроектов.

Путин в мае подписал указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. Для его реализации потребуется дополнительно 8 трлн рублей бюджетных расходов.