Эксперт: Новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идее

«Основная задача Госсовета с самого начала формулировалась как обеспечение связанности всех ветвей власти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя новый формат заседания Госсовета, который собрался в пятницу в Крыму под руководством президента.

«Предложенный сегодня формат, когда идут заседания в рабочих группах и ставится четкая задача относительно результата работы в этих группах, возвращает Госсовет к своей изначальной идее: обеспечение связанности всех ветвей и всех эшелонов власти, - чтобы правительство и регионы понимали, что они хотят друг от друга и чтобы все вместе слышали четкий понятный сигнал от президента», – пояснил глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Нам не всегда, но зачастую этого не хватало во власти. Единообразное понимание задач очень важно для такой большой и разнообразной страны, как наша, – сказал Кузнецов. – Когда эксперты, министры и губернаторы собираются на площадках, работают как в группах, так и все вместе над конкретным результатом - это здравая идея».

В рамках предыдущего формата, когда все сидели за столом, читали доклады и обменивались своими мнениями, это достигалось не всегда, полагает эксперт, – часто Госсоветы проходили, что называется, для галочки, – такое бюрократическое заседание.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в гостинице «Мрия» под Ялтой президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное реализации его майского указа. Заседание состоялось в необычном формате. Его участники разделились на семь тематических круглых столов, посвященных разным темам.

Глава государства возглавил первый из них – «Системные вопросы». Вместе с Путиным расположились его помощники Андрей Белоусов и Игорь Левитин, первый заместитель руководителя его администрации Сергей Кириенко, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавлял рабочую группу по подготовке к заседанию.

Другие круглые столы были посвящены демографии и здравоохранению, науке и образованию; жилью и городской среде; экологии; цифровой экономике и инфраструктуре; культуре; экономике. В каждом из них принимали участие профильные вице-премьеры, а также руководители регионов. Такой формат предполагал неформальный диалог Путина с губернаторами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще накануне отмечал, что заседание ожидается в «весьма интересном» формате. Он напомнил, что выполнение майского суперуказа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» неоднократно обсуждалось с правительством, однако до сих пор не обсуждалось предметно с руководителями регионов.