Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в газовой сфере

Представители России и Белоруссии обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, поставок электроэнергии, а также нефтехимии, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

В белорусском ведомстве сообщили, что обсуждение состоялось в ходе пленарного совещания под председательством министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и первого заместителя министра энергетики России Алексея Текслера.

«С участием экспертов рабочих групп рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, в области межгосударственной передачи электрической энергии, а также в сфере нефтехимии», – говорится в сообщении на сайте Минэнерго Белоруссии.

Отмечается, что мероприятие было организовано в развитие договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 14 ноября встречи вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко с российским коллегой Дмитрием Козаком.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко заявил о необходимости энергетической независимости Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, с чем связаны опасения главы Белоруссии, где скоро должна заработать новая АЭС.