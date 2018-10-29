Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?

Правительство должно выработать четкий план, чтобы расширить использование электроэнергии в различных сферах, заявил Александр Лукашенко на совещании по совершенствованию системы управления белорусской энергетикой, информирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в Белоруссии очень низкий уровень потребления электроэнергии – в два–три раза ниже, чем в развитых странах. Между тем скоро должна заработать Белорусская АЭС под Островцом. Лукашенко настаивает, что электроэнергия от АЭС должна быть востребована.

В момент принятия решения о строительстве АЭС в Белоруссии в 2012 году существовала несколько иная энергетическая реальность, чем сейчас. Тогда не было сомнений в работе так называемого кольца БРЭЛЛ, которое синхронизирует энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. И Белоруссия планировала экспортировать электроэнергию с АЭС в балтийские страны, в первую очередь в Литву и Польшу. Особенно после закрытия в 2009 году Игналинской АЭС в Литве.

Однако Литва уже заявила, что не будет покупать белорусскую электроэнергию. Голоса против БелАЭС звучат и в Польше, хотя Минск еще не оставляет надежд на поляков. В любом случае вопрос экспорта электроэнергии из Белоруссии в ЕС из коммерческой плоскости давно перешел в геополитическую. Тогда как с экономической точки зрения европейцы нигде не найдут электроэнергию дешевле, чем в Белоруссии (или России).

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В итоге Минск оказался в западне – куда девать электроэнергию, которую начнет с 2020 года вырабатывать АЭС? Суммарная электрическая мощность станции составит до 2400 мегаватт.

Проблема действительно серьезная. Осложняется она тем, что потребление электроэнергии в самой Белоруссии выросло не так значительно, как это виделось семь лет назад.

«Тогда прогнозировали довести потребление до 47 млрд кВт·час, однако в реальности недотягивают и до 40 млрд кВт·час. Рост экономики идет не теми темпами, которые были запланированы в 2011 году», – говорит Алексей Анпилогов, много лет проработавший в украинской атомной энергетике, а ныне – руководитель фонда исследований «Основание».

В теории продавать электроэнергию можно было бы Украине. Но и здесь, к сожалению, не все так гладко. С одной стороны, планы по модернизации и строительству новых АЭС на Украине фактически погибли. Однако, с другой стороны, и потребление электроэнергии там не растет, а падает. Во-первых, там быстро снижается промышленное производство, а заводы являются крупнейшими потребителями электроэнергии. Во-вторых, население, мягко говоря, бежит с Украины. «Называется цифра, что около 9 млн жителей Украины числятся гражданами, но при этом находятся за рубежом либо на постоянном месте жительства, либо на временной работе. Они тоже выпадают из баланса потребления электроэнергии», – говорит Анпилогов.

«Кроме того, Украине если и будет нужна дополнительная электроэнергия, то в часы пик, тогда как Белоруссии надо куда-то девать ночную электроэнергию. Это так называемая проблема ночного минимума, которая обострится с запуском атомной станции. АЭС невозможно разгружать в суточном режиме – и днем, и ночью будет одна и та же нагрузка, колебания мощности не больше процента», – говорит старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

Таким образом, в случае разрыва БРЭЛЛ и снижения потребления на Украине у Белоруссии остается, по сути, два варианта по загрузке своей АЭС. Во-первых, как и потребовал Лукашенко, надо увеличить потребление электроэнергии внутри страны. С другой стороны, спасение, как всегда, придет из России, которая будет покупать белорусскую электроэнергию. «В Европу белорусов под различными поводами будут не пускать. Поэтому, конечно, от позиции российского руководства в целом зависит успешность белорусского атомного проекта», – уверен Анпилогов.

Основное решение для БелАЭС – это рост экономики самой Белоруссии. Например, большая часть железных дорог Белоруссии до сих пор не электрифицирована, а это поднимет спрос на электроэнергию. «Надеяться только на РФ как на емкий рынок сбыта электроэнергии – это как полет на одном крыле», – считает эксперт.

Есть еще один способ поднять потребление электроэнергии внутри страны, замечает Сергей Кондратьев – перейти на электрическое отопление. По его данным, валовое потребление Белоруссии находится в последние годы на уровне 35–38 млрд кВт·час, это около 4 тыс. кВт·час на человека. В России потребление почти в два раза выше – больше 8 тыс. кВт·час на человека, на Украине – менее 5 тыс. кВт·час.

«Однако я бы не сказал, что белорусы потребляют мало. По факту эти различия обусловлены разной структурой промышленности. В России из 1,1 трлн кВт·час, которые мы ежегодно производим, больше 100 млрд кВт·час уходит в алюминиевую промышленность, большие объемы потребляет черная металлургия, иными словами, те отрасли, которые в Белоруссии либо не представлены совсем, либо в небольшом объеме. Поэтому Белоруссии надо либо строить большие энергоемкие производства, что делать только ради утилизации электроэнергии атомной станции – странно. Либо стоит увеличить потребление электроэнергии за счет отказа от других энергоносителей. Например, в Белоруссии разработали план по развитию максимального использования электроотопления за счет отказа от газовых котельных», – говорит Кондратьев.

Но, конечно, решить экспортные проблемы БелАЭС без России будет очень нелегко. Москве, впрочем, будет не так сложно помочь Минску в этом вопросе.

Во-первых, белорусская АЭС построена на российские кредиты, и Россия заинтересована в возвращении этих денег. Во-вторых, старые мощности в России выбывают быстрее, чем строятся новые, и это отставание может сыграть на руку Белорусской АЭС.

Замена энергетических мощностей на северо-западе и в центральной части России идет не так быстро, как это было прописано в изначальных планах. Поэтому БелАЭС может взять на себя выпадающие в России объемы, говорит Анпилогов.

«И хотя в Центральной России избыток мощностей, большой проблемы для российского энергорынка не будет. Белорусские объемы в масштабе российского рынка невелики», – добавляет Кондратьев.

Российские потребители этого решения даже не заметят. Белоруссии придется поставлять нам электроэнергию по внутрироссийским ценам, тогда как на экспорте в Европу белорусы смогли бы зарабатывать, конечно, больше. В итоге сроки окупаемости строительства БелАЭС окажутся на несколько лет длиннее, чем планировали ранее, говорит Кондратьев.

Еще один вариант выхода для Белоруссии – это строительство аккумулирующей станции, которая сможет копить избыток ночной энергии. Однако это очень дорогое удовольствие, которое обойдется в лучшем случае в 2 млрд долларов за станцию мощностью в 1 гигаватт, говорит Кондратьев.