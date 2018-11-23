Эксперт: Госсовет стал площадкой для обсуждения федеральной политики с регионами

Новый формат расширенного заседания президиума Государственного совета России делает его площадкой для обсуждения федеральной политики при участии регионов, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Важно обратить внимание, что новый подход делает Госсовет площадкой для обсуждения федеральной политики с участием регионов. Практически в федеральное управление вовлекаются руководители регионов. Это совершенно новый подход, и, на мой взгляд, он позволяет вовлекать регионы в систему управления на федеральном уровне», – приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что накануне общего заседания прошло несколько панельных дискуссий с участием региональных руководителей и экспертов.

По мнению Мартынова, новый формат стал «другим взглядом на систему государственного управления». «С одной стороны – оптимизация, с другой стороны – усиление государственного управления, когда все участвуют в управлении страной», – считает он.

В свою очередь директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт высказал солидарную с президентом точку зрения, что реализация нацпроектов должна проходить так, чтобы люди это смогли оценить лично. «Реализация нацпроектов должна показываться на конкретных примерах, а не громкими словами», – считает Шпунт.

В пятницу, 23 ноября, состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета России, посвященное выполнению «суперуказа» президента Владимира Путина. Выступая в ходе заседания, глава государства подчеркнул, что рассчитывает на реальные результаты выполнения нацпроектов, и призвал сделать так, чтобы изменения дошли до каждого человека.

Заседание президиума Госсовета в этом году проходило в новом формате, который подразумевает распределение участников – глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства – за семью тематическими круглыми столами, посвященными демографии и здравоохранению, науке и образованию, жилью и городской среде, экологии и цифровой экономике, инфраструктуре. Президент находился по центру, но подсаживался к каждому столу и принимал активное участие в дискуссии.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Владимир Путин считает необходимым продолжать деятельность рабочей группы президиума Госсовета, которая готовила нынешнее заседание по выполнению «суперуказа» главы государства.

Комментируя прошедшее в новом формате заседание президиума Госсовета, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что губернаторы должны регулярно заниматься не поверхностными текущими делами, а моделированием будущего.