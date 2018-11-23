Эксперт: Губернаторы должны заниматься моделированием будущего

Губернаторы должны регулярно заниматься не поверхностными текущими делами, а моделированием будущего, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя прошедшее в новом формате заседание президиума Госсовета с участием президента Владимира Путина.

Чеснаков подчеркнул, что новый формат работы может оказаться более перспективным. «Некоторые критики нынешней системы работы с губернаторами отмечают, что используемые приемы методологической школы вряд ли окажутся эффективными. Думаю, что это не совсем точное понимание целей и задач», – приводят его слова «Актуальные комментарии».

«Я не являюсь сторонником «методологов», но на примере пары губернаторов, прошедших «спецкурсы» не так давно, увидел реальные изменения к лучшему. Необходимо ведь не столько привить обучаемым технологические приемы эффективного мышления (что недостаточно и в целом все равно механистично), сколько создать постоянную привычку к глубокой индивидуальной работе по стратегированию. Сформировать культуру такой работы не просто у определенных людей, а на всем этом уровне власти. Какими приемами это будет достигнуто – дело второстепенное. Главное – губернаторы должны регулярно достаточное время заниматься не поверхностными текущими делами, а моделированием будущего», – подчеркнул эксперт.

Заседание президиума Госсовета в этом году проходило в новом формате, который подразумевает распределение участников – глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства – за семью тематическими круглыми столами. Президент находился по центру, но подсаживался к каждому столу и принимал активное участие в обсуждении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Владимир Путин считает необходимым продолжать деятельность рабочей группы президиума Госсовета, которая готовила нынешнее заседание по выполнению «суперуказа» главы государства.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщил, что во время расширенного заседания президиума Госсовета в Ялте обсуждались задачи органов исполнительной власти по реализации «суперуказа» Путина.