Аксенов назвал главные цели заседания президиума Госсовета в Ялте

Во время расширенного заседания президиума Госсовета в Ялте обсуждались задачи органов исполнительной власти по реализации «суперуказа» президента Владимира Путина, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Заседание прошло в новом формате: главы регионов имели возможность напрямую обсудить конкретные проблемы и предложения регионов не только с федеральными вице-премьерами, но и с президентом. Такая свободная и откровенная дискуссия очень полезна и продуктивна», – написал Аксенов в Facebook.

«Владимир Владимирович обозначил стратегические направления работы, которую предстоит провести на федеральном уровне и в регионах, чтобы создать условия, необходимые для достижения целевых показателей, предусмотренных указом», – добавил руководитель республики.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что президент Владимир Путин считает необходимым продолжать деятельность рабочей группы президиума Госсовета, которая готовила нынешнее заседание по выполнению «суперуказа» главы государства.

Напомним также, Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Ялте раскритиковал «красивые формулировки» целей национальных проектов. Глава государства подчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты и прорыв во многих областях.

Заседание президиума Госсовета в этом году проходило в новом формате, который подразумевает распределение участников – глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства – за семью тематическими круглыми столами. Президент находился по центру, но подсаживался к каждому столу и принимал активное участие в обсуждении.