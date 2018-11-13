Лоза рассказал, как рэпер Хаски мог избежать ареста

Музыкант Юрий Лоза заявил, что рэперу Хаски (Дмитрию Кузнецову) следовало заявить, что он не будет исполнять запрещенных песен, которые стали поводом для ареста.

«Ну, что он, не мог прийти и сказать: ребята, этих песен не будет?! Правильно было заявить с его стороны, что он не будет исполнять запрещенных песен. Нормальный публичный ход. Я бы так и сделал. Сказал бы: ребята, хорошо, нельзя материться – значит, не буду», – заявил музыкант Daily Storm.

«Мы же не можем стоять на улице и материться – подойдет милиционер и заберет. Это форма самовыражения, но [в таком виде] она не должна быть публичной. Хочешь материться – ори в туалете. Я не знаю, почему эти вопросы нельзя просто решать в правовом поле, почему надо обязательно через прессу, через скандал? Ему нужен этот скандал, потому что это поднимает его популярность», – подытожил Лоза.

Напомним, на Кузнецова составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале «Арена Холл», однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры. Позже Хаски заявил о готовности возместить ущерб за выступление на крыше машины, на которую забрался после несостоявшегося концерта в Краснодаре.

В конце октября Хаски заявил, что его концерты пытаются запретить из-за текстов песен. По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму, признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата.

Ранее за рэп-музыканта заступились писатели Сергей Минаев и Захар Прилепин и певец Лев Лещенко.