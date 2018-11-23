Стали известны подробности «лечения» наркоманов пытками в Саратове

В Саратове освободили почти 50 пленников «реабилитационного центра» для наркозависимых; невольников пытали и наказывали, поливали ледяной водой часами и заставляли принимать пищу несколько часов подряд без остановок.

Родственники наркозависимых не знали, что происходит в стенах реабилитационного центра и выплачивали большие деньги за «лечение» своих близких, передает РЕН ТВ.

«Я уверен был, что раз они позволяют себе такую сферу деятельности, в городе, практически открыто, с ними даже полиция не справится. Я находился на страхе, я живу в этом страхе, полтора года я живу в этом страхе», – рассказал один из освобожденных.

Пленников в качестве наказания за нарушение режима обливали холодной водой, выгоняли ночью на мороз, заставляли носить с собой тяжелые шины, уточняет телеканал.

«Если кто-то не прав, варят кастрюлю перловки. Садится в центр и ест. Рвет его. Ест и рвет. Пока всю не съест кастрюлю», – сообщил один из «пациентов».

«Потерпевшие были лишены возможности покинуть данное помещение и не могли общаться с посторонними лицами. Проводятся следственные действия, направленные на выявление иных адресов, где могут находиться лица, незаконно лишенные свободы», – сообщили в региональном Следственном комитете.