Мамаев отказался выплачивать компенсацию чиновникам Минпромторга

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не выплачивал компенсацию избитым чиновникам Минпромторга Денису Паку и Сергею Гайсину, сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

«Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому нет, не выплачивал», – сказал Бушманов в интервью «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что защита считает надуманным и необоснованным обвинение Мамаева в избиении Пака и Гайсина. «Оно, на наш взгляд, подлежит полному исключению», – уточнил он.

В четверг адвокат Мамаева сообщал, что футболист перечислил деньги в счет компенсации морального и материального вреда водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказывал, как себя чувствуют в СИЗО Кокорин и Мамаев.

Напомним, российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве в связи с нападением на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.