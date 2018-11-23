Найдены останки крупнейшего млекопитающего

Палеонтологи обнаружили части скелета крупнейшего из известных млекопитающих, возраст которых составляет 210 млн лет.

«Останки самого большого известного до сих пор млекопитающего. Части скелета были обнаружены на территории современного Сленска (юг Польши)», – цитирует РИА «Новости» публикацию в журнале Science.

По данным ученых из института палеонтологии Польской академии наук, возраст останков составляет около 210 млн лет. Им дали название Lisiowicia.

Сотрудник университета Томаш Сулей назвал обнаружение останков эпохальным событием. По его словам, это радикально меняет представления об истории эволюции поздних дицинодонтов, ближайших родичей млекопитающих времен Триасового периода.

Ученые считают, что Lisiowicia была более 2,5 метров ростом и весила около девяти тонн. Они еще не установили, почему животное достигло таких размеров.

«Прежде всего, это открытие показывает, что начало эры динозавров выглядело совершенно иначе, чем мы представляем. Потому что до этой поры мы думали, что динозавры были единственной группой, которая в то время так стремительно увеличивалась в размерах», – сказал Сулей.

Между тем археологи впервые обнаружили останки человека на месте раскопок у древнего поселения Хойя-де-Серен в Сальвадоре, уничтоженного 1400 лет назад в результате извержения вулкана, сообщает местная газета Pagina.

Раскопки на этом месте ведутся более 40 лет.

«Несколько дней назад была обнаружена яма, где находились органические останки и кости, после расчистки было установлено, что это могила человека, который, предположительно, жил в поселении, но умер не в результате извержения», – рассказал археолог Мишель Толедо.

Она полагает, что захоронение относится к Позднему классическому периоду (600-900 годы н. э.).

Министерство культуры Сальвадора решило продлить раскопки до начала декабря.

В среду на раскопках в подмосковном Зарайске археологи нашли череп мамонта со спрятанной внутри сокровищницей.

В августе на Керченском полуострове во время работ по строительству железной дороги к Крымскому мосту ученые нашли окаменевшие кости древнего кита.