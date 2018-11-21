Под Москвой обнаружили череп мамонта с «кладом» внутри

На раскопках в подмосковном Зарайске археологи нашли череп мамонта со спрятанной внутри сокровищницей, сообщила пресс-служба министерства культуры области.

«Поздней осенью в завершение археологических исследований были выявлены сразу несколько поразительных находок: обнаружен череп мамонта, в котором был спрятан клад (кремневые изделия и заготовки для орудий). Следом за этим археологи натолкнулись на жилище первобытного человека. Подобная находка является на этой территории редкостью, последнюю такую сделали в 2005 году», – сообщает министерство, передает РИА «Новости».

Во время раскопок были найдены крупные кости мамонта, зубы, бивни, челюсти животного и т.д. Кроме того, археологи обнаружили очаг, в котором были пережженные кости, пятна угля и красной краски.

Ученые зарегистрировали насыщенный культурный слой возрастом не менее 20 тыс. лет в музее-заповеднике «Зарайский кремль» в 2016 году. Было найдено четыре древних поселения, существовавших в период от 23 до 16 тыс. лет назад.

В 2018 году во время строительства трассы в Крыму была обнаружена большая карстовая пещера, в которой нашли останки мамонта.