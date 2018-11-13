Финский правозащитник рассказал о «наглости» отнявших ребенка у россиянки местных властей

Финский правозащитник Йохан Бекман заявил газете ВЗГЛЯД, что местные власти «поступили очень нагло», забрав ребенка у россиянки Лидии Павловской, когда та уехала в Россию.

«Проблема в том, что женщина обратилась (к нам уже) после изъятия ребенка. Всегда легче (работать правозащитникам), если мать обратилась до инцидента, видя признаки преследования со стороны властей. Важно, что у изъятого ребенка гражданство только Финляндии, поэтому возможности российских властей ограничены», – сообщил газете ВЗГЛЯД правозащитник, председатель «Антифашистского комитета Финляндии» Йохан Бекман, комментируя историю с отнятым ребенком у россиянки Лидии Павловской, которая 19 лет живет в финской Котке.

В связи с этим активист призвал россиянок, живущих в за рубежом, оформлять двойное гражданство для своих детей.

«Лидия Павловская только вчера получила это решение, хотя ребенка изъяли несколько недель назад. В решении никаких причин не указано, и мы их не видим. К сожалению, все знают, что (финская) система ювенальной юстиции – произвольная, они могут делать что угодно без решения суда, и это очень печально. Очень много грубых нарушений прав человека со стороны социальных служб именно в отношении русских матерей», – отметил Бекман.

По словам эксперта, финские власти «поступили очень нагло», забрав ребенка именно тогда, когда Павловская уехала в Россию оформлять документы, а малыш в это время был с дедушкой и бабушкой.

Напомним, три года назад у Лидии Павловской уже забрали 11-летнего сына.

Бекман заявил, что сейчас россиянка не имеет права видеть своего ребенка: «Нужно понимать, что ювенальная юстиция – это бизнес. Все изъятые дети живут в частных приемных домах, у частных предпринимателей, которые могут, взяв двух-трех детей, зарабатывать колоссальные деньги – вплоть до нескольких тысяч евро. При этом органы опеки Финляндии не следят за детьми, попавшими в такие частные дома, поэтому нет никаких гарантий, что малышей не обижают», – посетовал Бекман.

На вопрос о том, почему случаев отъема детей у россиянок в Финляндии в последние годы стало все-таки меньше, правозащитник ответил, что местные власти немного изменили свои позиции, перестав прицельно преследовать российских матерей.

«Но время от времени такие случаи, к сожалению, все-таки выявляются. Россиянки в финском обществе имеют весьма слабую позицию: они не могут протестовать, противостоять, конечно, мать испытывает шок, и становится еще более уязвимой», – подчеркнул собеседник.

Сообщается, что россиянка не обращалась в консульство или посольство России за помощью, пишет РИА «Новости», хотя двое ее детей уже находятся на попечении финских социальных служб.

Сообщается, что сотрудники посольства находятся в контакте с гражданкой России по этому вопросу, связались также с представителями финских социальных служб. Консульский отдел готов оказать всю необходимую помощь для защиты прав и интересов проживающих в Финляндии российских граждан.

Финская соцслужба неоднократно изымала детей у россиян. Так, в сентябре прошлого года власти забрали у жительницы Петрозаводска сына и двух дочерей и отправили их в приют. Еще одного ребенка забрали у россиянки из-за того, что мать якобы шлепнула ее футболкой.