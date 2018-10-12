Захарова разъяснила появление новых видео с Петровым и Бошировым

«Вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», – заявила газете ВЗГЛЯД спикер российского МИД Мария Захарова, комментируя опубликованные Скотланд-Ярдом новые видео с участием россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют. Я уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю – да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», – считает Захарова.

«Слишком банально? Ну, как умеют», – добавила она.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес после завершения переговоров с британским премьером Терезой Мэй по Гибралтару заявил, что Мадриду и Лондону не удалось сблизить свои позиции.

«Если не будет изменений, мы наложим вето на (соглашение Британии и ЕС по условиям) Brexit», – заявил премьер-министр Испании.

Накануне Испания поставила Британии ультиматум по Гибралтару.

На фоне заявлений Мадрида полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с перемещением россиян Александра Петрова и Руслана Боширова по британскому городу Солсбери.

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко обратил внимание, что со стороны британского правительства не было никакого официального запроса о личностях Руслана Боширова и Александра Петрова, якобы подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.