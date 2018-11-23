Пушилин не исключил «подвижек» в Минске после смены представителя Украины

Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выражают «осторожную надежду» на подвижки в переговорах Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в связи с назначением Евгения Марчука новым представителем Киева, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин напомнил, что Евгений Марчук работал в рамках подгруппы по безопасности и, по словам главы ДНР, «некоторые его шаги были нацелены на конструктив или на попытку найти тот конструктив, даже вопреки каким-то установкам, которые даются из Киева», передает ТАСС.

«Мы осторожно надеемся на какие-то подвижки в целом в Контактной группе в связи с его назначением», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, новым официальным представителем Киева в Контактной группе стал бывший премьер-министр Украины, экс-глава СБУ и экс-министр обороны Евгений Марчук. Он сменил на этой должности экс-президента Украины Леонида Кучму.